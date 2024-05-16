ذهبية جديدة لمنتخب العراق للدراجات في طواف "كازار" الدولية

2024-05-16 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج لاعب منتخب العراق الوطني للشباب عبدالوهاب غانم بالميدالية الذهبية الثانية للعراق في سباق الفردي العام لقطع مسافة 70 كم في طواف "كازار" الدولي للدراجات في مازندران الايرانية بمشارك تسعة منتخبات آسيوية وأوروبية.

‎وكان الدراج العراقي، حسين إيهاب حصل أمس الأربعاء، على الميدالية الذهبية، في بطولة طواف "كازار" الدولية للدراجات الهوائية، التي تستضيفها إيران.

يشار إلى أن هناك سباقات أخرى لمسافات أطول تصل إلى 150 كم للطواف.