حزب الله: اطلقنا عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية

2024-05-16 15:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن حزب الله الخميس أنه قصف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردّاً على غارات ليلية على شرق لبنان. وقال الحزب في بيان " انه ردّاً على الاعتداءات الاسرائيلية ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مقاتلونا هجوماً صاروخياً بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا، على مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري. وجاء إعلان حزب الله بعد ساعات على سلسلة غارات جوية استهدفت نقاطاً عدة في شرق لبنان، بينها معسكر تابع لحزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب، في تصعيد أعقب هجمات شنّها الحزب على قواعد عسكرية إسرائيلية. واكدت اسرائيل من جانبها تنفيذ غارة جوية في عمق لبنان ضد هدف تابع لحزب