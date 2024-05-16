تفاصيل لقاء السوداني ووفد شركة KBR الأمريكية للحلول التكنولوجية المستدامة

2024-05-16 15:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد شركة kbr الأمريكية للحلول التكنولوجية المستدامة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفد شركة kbr الهندسية الأمريكية، المختصة بالحلول التكنولوجية المستدامة.

وشهد اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة في العراق، بالتعاون مع الشركات النفطية العراقية في مجال الإنتاج النفطي، وتعزيز الاستفادة من الغاز المصاحب، كما جرى بحث إمكانية المشاركة في مشاريع الطاقة المتكاملة، وصيغ المشاركة والاستثمار، بما يحقق أعلى العوائد والمنفعة للعراق من الثروة النفطية.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى منهج الحكومة في اجتذاب الشراكات المنتجة، المبنية على تنمية الموارد، وتوفير البيئة الاستثمارية الضرورية والناجحة، فضلاً عما تقوم به الحكومة من إصلاح مالي ومصرفي وضريبي، يعزز إمكانية المشاركة الإيجابية.

وجدد سيادته التأكيد على توجه العراق نحو توسعة مشاريع البتروكيمياويات، وإنتاج المشتقات النفطية، ومشاريع الأسمدة، وباقي المشروعات الصناعية الواعدة، التي ترحب بالخبرات والاستثمارات الأجنبية، وتؤسس لاقتصاد عراقي متنوع وراسخ، وتخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما أكد عليه البرنامج الحكومي.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

16-أيار-2024