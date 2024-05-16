رئيس الوزراء يجدد التأكيد على توجه العراق نحو توسعة مشاريع البتروكيمياويات

2024-05-16 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التأكيد على توجه العراق نحو توسعة مشاريع البتروكيمياويات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، وفد شركة KBR الهندسية الأمريكية، المختصة بالحلول التكنولوجية المستدامة".

وأوضح، أن "اللقاء، شهد استعراض مجمل أعمال الشركة في العراق، بالتعاون مع الشركات النفطية العراقية في مجال الإنتاج النفطي، وتعزيز الاستفادة من الغاز المصاحب، كما جرى بحث إمكانية المشاركة في مشاريع الطاقة المتكاملة، وصيغ المشاركة والاستثمار، بما يحقق أعلى العوائد والمنفعة للعراق من الثروة النفطية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "منهج الحكومة في اجتذاب الشراكات المنتجة، المبنية على تنمية الموارد، وتوفير البيئة الاستثمارية الضرورية والناجحة، فضلاً عما تقوم به الحكومة من إصلاح مالي ومصرفي وضريبي، يعزز إمكانية المشاركة الإيجابية".

وجدد التأكيد "على توجه العراق نحو توسعة مشاريع البتروكيمياويات، وإنتاج المشتقات النفطية، ومشاريع الأسمدة، وباقي المشروعات الصناعية الواعدة، التي ترحب بالخبرات والاستثمارات الأجنبية، وتؤسس لاقتصاد عراقي متنوع وراسخ، وتخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما أكد عليه البرنامج الحكومي".