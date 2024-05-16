رئيس الوزراء ينعى رحيل الشخصية الاجتماعية أمير عشائر بني حسن

2024-05-16 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التعازي، برحيل الشخصية الاجتماعية أمير عشائر بني حسن.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نعى رحيل الشخصية الاجتماعية، أمير عشائر بني حسن، الشيخ مثنى حاتم آل حسن".

وقال رئيس الوزراء: "خالص المواساة والعزاء لأسرته الكريمة ولأبناء عشيرته ولجميع محبيه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".