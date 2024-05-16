بالوثيقة.. إنهاء تكليف مدير عام توزيع كهرباء بغداد حسين عطا دهش

2024-05-16 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، انهاء تكليف مدير عام توزيع كهرباء بغداد حسين عطا دهش من مهام إدارة الشركة وتكليف جسام كاظم بإدارتها.

وأشارت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقتها "بغداد اليوم"، الى انه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة له تقرر إنهاء تكليف حسين عطا دهش من منصب مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في وزارة الكهرباء".

وبينت الوثيقة، انه "يتم تكليف جسام كاظم سيد بإدارة مهمات الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في وزارة الكهرباء".







