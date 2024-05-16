في يوم المقابر الجماعية... المندلاوي: لن ننسى رموزنا وضحايانا

2024-05-16 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين طارق المندلاوي، اليوم الخميس،أن ذكرى يوم المقابر الجماعية تلامس جروحنا ولن ننسى رموزنا وضحايانا.وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في رحلتنا على مسار الذاكرة، نُضيء شمعة على قبورٍ جماعية لأحرار عراقيين من كردستان العراق لجنوبه، حكايةٌ حزينةٌ تُروى على لسانِ الصمت، وندبةٌ على جبينِ الإنسانية".وأضاف، "يوم المقابر الجماعية، هو ذكرىٌ تُلامسُ جروحنا، وتفتح من جديد آلامنا، لنُحييَ فيه ذكرى من رحلوا قهراً وظلماً، ونُرسلُ رسالةً للعالم لا ننسى رموزنا وضحايانا".واستطرد، "لن ننسى ضحايا نظام البعث الفاشي، الذين دفنت أحلامهم وأرواحهم في تلك المقابر، لن ننسى صرخاتِ الأمهاتِ الثكلى، ودموعَ الآباءِ المفجوعين، لن ننسى مأساةً إنسانيةً هزّتْ وجدانَنا".وأردف، "استذكارُ هذا اليوم واجبٌ أخلاقيٌّ، ومسؤوليةٌ وطنيةٌ عابرة للمكونات والتوجهات، فلنُحافظَ على ذاكرةِ الضحايا، ونُقاومَ النسيان، ونُرسلَ رسالةً للأجيالِ القادمة بأعلى أصواتنا لا للتسامح مع ظلم الطاغوت لا لتكرار المآسي".واستكمل، "معاً نبني عراقاً جديداً، عراق يسودُهُ العدلُ والحريةُ والكرامةُ الإنسانيةُ تحت خيمة الدستور والتعددية وحقوق المواطنة والتعايش السلمي .واختتم، "بالنسبةِ إلينا نحن الكردِ الفيليون، يكتسبُ هذا اليومُ بُعداً خاصاً، فهو يُمثلُ ذكرى مُؤلمةً لرحلةِ تهجيرٍ قسريٍّ وتطهيرٍ عرقيٍّ، وفقدانِ هويةٍ وأرضٍ".