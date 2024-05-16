جهود نيجيرفان بارزاني بحل القضايا العالقة مع بغداد على طاولة حوار دبلوماسية

2024-05-16 15:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي الحريري، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً مع القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية في الإقليم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن رئيس الديوان بحث خلال اللقاء آخر التطورات السياسية في إقليم كوردستان، والجهود المتواصلة والمثمرة التي يبذلها الرئيس نيجيرفان بارزاني لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وتنظيم ونجاح انتخابات برلمان كوردستان.

وكذلك تمت مناقشة اللقاءات والزيارات الأخيرة التي اجراها رئيس إقليم كوردستان وغيرها من القضايا المهمة للحضور، ثم أجاب الحريري على الأسئلة والملاحظات.