2024-05-16 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم الادعاء على الـ”تيك توكر” المعروف باسم “دكتور فود” بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها. وذكرت قناة الـLBCI أن قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، ادعى على جورج حنا ديب المعروف بـ”دكتور فود”، بجرم تصنيع والاتجار وتهريب المخدرات، مبينة أنه حددت جلسة لاستجوابه لدى القاضي الدغيدي يوم الاثنين المقبل. […]

ظهرت المقالة التيك توكر المعروف بـ”دكتور فود” أمام القضاء اللبناني بتهمة تصنيع واتجار بالمخدرات أولاً على Eishan.