2024-05-16 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الخميس، باندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية منذ الصباح. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية صعوبة السيطرة على الحرائق لتعذر الوصول للمواقع خشية استهداف فرق الإطفاء بصواريخ حزب الله. وشن “حزب الله” اليوم هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: حرائق نشبت على طول الحدود مع لبنان وفرق الإطفاء تخشى الوصول إليها أولاً على Eishan.