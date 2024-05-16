رئيس الجمهورية: العراق يشهد ثورة خدمية وصناعية بقيادة الحكومة

2024-05-16 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ان العراق يشهد ثورة خدمية وصناعية بقيادة الحكومة، فيما دعا إلى الاستثمار بالبلاد.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال عقد القمة العربية الـ33 في البحرين، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نلتقي اليوم بالتزامن مع تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة"، مبينا ان "ما يفعله الكيان الصهيوني يعد إبادة جماعية بكل المقاييس".

واضاف، "نجدد وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، داعياً "جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة".

وجدد، "دعم العراق الكامل للبنان من اجل الوصول للاستقرار السياسي والاقتصادي، ودعمه أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار"، داعياً "المجتمع الدولي لمساعدة الدول التي تضررت بسبب المناخ".

واشار، الى ان "العراق، يرفض الانتهاكات التي تطال أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين"، منوها ان "العراق يشهد ثورة خدمية وصناعية بقيادة الحكومة وندعو إلى الاستثمار بالبلاد".

واوضح، ان "العدوان على قطاع غزة ابادة جماعية بكل المقاييس"، مجدداً "موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية".

وطالب، "جميع الأطراف المتنازعة في السودان للجوء إلى الحوار، فيما جدد وقوف العراق الى جانب الشعب اللبناني في تجاوز الأزمة الاقتصادية".

ودعا الرئيس رشيد، "المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية"، معربا عن "رفض العراق الانتهاكات التي تطال سيادته وأراضيه".

واكد، ان "العراق يشهد اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة"، منوها "استضافة العراق الدورة 34 للقمة العربية بالعام 2025".