ضبط نفق تحت الأرض بطول 200 متر تابع لداعش في نينوى (فيديو)

2024-05-16 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، عن مديرية الإستخبارات العسكرية، نفقاً كبيراً تحت الأرض في محافظة نينوى.

وذكر بيان للإعلام الأمني، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية الإستخبارات العسكرية ضبطت نفقاً تحت الأرض بطول 200 متر تابع لعصابات داعش الإرهابية في محيط قرية كسر محراب التابعة إلى قضاء تلعفر في نينوى يستخدم سابقاً كمقر رئيس لانطلاق الهجمات الإرهابية".

وأشار الى، ان القوة "ضبطت بداخل النفق أعتدة مختلفة ومواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد أخرى".





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