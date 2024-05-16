غوتيرش يطالب خلال القمة العربية بوضع حد للمأساة في غزة فورا

2024-05-16 16:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

انطلقت الخميس في البحرين القمة العربية الثالثة والثلاثين، بحضور ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية. وافتتح عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أعمال القمة التي تسلم رئاستها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ممثلا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية. وقال بن سلمان ان السعودية تدعم جميع الجهود وتعمل على حل القضايا القومية العربية. ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة قال