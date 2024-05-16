2024-05-16 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، يوم الخميس، عن تسلم اول الكميات المسوقة في سايلو "مخمور" ايذانا بانطلاق موسم تسويق "البركة والإبداع" للعام الحالي في محافظة نينوى.

تم الاعلان عن ذلك بحضور عدد من نواب محافظة نينوى والإدارات العامة في شركتي تجارة وتصنيع الحبوب ورئيس اللجنة الزراعية في المحافظة بالاضافة الى الاجهزة الامنية والرقابية وجمع من المزارعين.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي "نعلن بدء الحصاد في نينوى المحافظة التي توصف بثقلها الزراعي والاولى في حجم الكميات المتوقع تسويقها والتي تحظى باهتمام كبير في التهيئة للموسم من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب باتخاذ كل الإجراءات لدعم المزارعين".

وأضاف أن "التوقعات تشير بان يشهد الموسم التسويقي زيادة بالضعف، وهذا يتطلب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره الأهم في تاريخ المواسم السابقة بعد أن حققنا اكتفاء ذاتيا في العام الماضي".

كما أشار الوزير إلى ان الموسم التسويقي في المحافظات الجنوبية "شارف على الانتهاء، ووصلت الكميات المسوقة في عموم المحافظات لغاية الان مليوني طن، وذلك بعد ان نجحت الخطة التسويقية في الوسط والجنوب".

‏وأكد في الوقت ذاته على الخطة التي أُعدت بإشراف رئيس مجلس الوزراء مع الأجهزة الأمنية لإيقاف عمليات التهريب والسرقة .

ونوه الوزير "إلى اجراء حملة كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص بكل المحافظات لتأمين طاقات تخزينية لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها مع اتخاذ القرارات الفنية من قبل لجنة التسويق المركزية، وتبسيط الإجراءات، ودفع المستحقات المالية بعد التسلم مباشرة وكل هذه تصب في خدمة المزارع اولا".

من جانبه استعرض مدير عام الحبوب في الوزارة حيدر الكرعاوي، بالمؤتمر "الكميات المسوقة للعام الماضي والذي حققت اكتفاءً ذاتيا، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة لإنجاح موسم (البركة والإبداع) والتهيئة والاستعداد لتسلم الكميات المتوقعة في محافظة نينوى ، مشيرا الى أن "المحافظة هي الاولى انتاجيا ونتوقع هذا العام ان تكون كذلك".