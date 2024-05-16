اخبار العراق الان

الرئيسيةشبكة اخبار الناصريةعامة › ذي قار تسفِّر وتلقي القبض على عمالاً آسيويين لمخالفتهم ضوابط الاقامة

ذي قار تسفِّر وتلقي القبض على عمالاً آسيويين لمخالفتهم ضوابط الاقامة

ذي قار تسفِّر وتلقي القبض على عمالاً آسيويين لمخالفتهم ضوابط الاقامة
ذي قار تسفِّر وتلقي القبض على عمالاً آسيويين لمخالفتهم ضوابط الاقامة
2024-05-16 16:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت دائرة الاقامة في محافظة ذي قار اليوم عن تسفير 25 عاملاً آسيوياً الى بلدانهم وتلقي القبض على 15 لمخالفتهم ضوابط الاقامة والعمل في المحافظة خلال شهر ايار الحالي . وقال مصدر امني لشبكة أخبار الناصرية ، ان حملات متابعة العمالة الاجنبية في المحافظة اسفرت عن ضبط...

The post ذي قار تسفِّر وتلقي القبض على عمالاً آسيويين لمخالفتهم ضوابط الاقامة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.

واصل المتابعة على شبكة اخبار الناصرية