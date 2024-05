2024-05-16 16:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت دائرة الاقامة في محافظة ذي قار اليوم عن تسفير 25 عاملاً آسيوياً الى بلدانهم وتلقي القبض على 15 لمخالفتهم ضوابط الاقامة والعمل في المحافظة خلال شهر ايار الحالي . وقال مصدر امني لشبكة أخبار الناصرية ، ان حملات متابعة العمالة الاجنبية في المحافظة اسفرت عن ضبط...

