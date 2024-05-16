ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع الاغلاق

2024-05-16 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد بشكل طفيف مع اغلاق السوق مساء اليوم الخميس، بينما شهدت اسواق أربيل استقراراً بسعر البيع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146050 دينارا مقابل 100 دولار، في وقت سجلت فيه صباحاً 145900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.