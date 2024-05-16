الأنبار.. قضاء الكرمة يتوقع تسويق 200 ألف طن من الحنطة

2024-05-16 17:36:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار، اليوم الخميس، تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الحنطة دون تأخير، فيما توقعت قائممقامية قضاء الكرمة تسويق 200 ألف طن هذا العام.وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الأنبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جولات مديري الأقضية والنواحي ومديري الشعب الزراعية، لمتابعة سير عملية التسويق مستمرة، وهناك تعاون كبير بين موظفي السايلوات والفلاحين من أجل تذليل جميع الصعوبات".وأضاف، أن "جزيرة الكرمة (قضاء الكرمة) سلة الأنبار الغذائية، ونحن كمجلس محافظة ولجنة زراعة داعمون للفلاحين والمزارعين، ويتم صرف مستحقات الفلاحين أولا بأول دون أي تأخير".من جانبه، أوضح قائممقام قضاء الگرمة رواد أحمد عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حملة الحصاد ما زالت مستمرة في القضاء وناحية الخيرات وناحية الجزيرة"، مؤكدا، أن "مساحات كبيرة تمت زراعتها في القضاء، ومن المتوقع أن يتم تسويق 200 ألف طن من الحنطة من قضاء الگرمة فقط".وأضاف، أنه "سيتم تسهيل الإجراءات أمام الفلاحين، من خلال فتح السيطرات أمامهم، إضافة إلى دعمهم المتواصل معهم حتى ساعات متأخرة من الليل؛ من أجل تأمين عملية وصولهم إلى السايلوات".بدوره، أوضح مدير قسم زراعة الأنبار وكالة خالد خلف عواد الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية زراعة الأنبار شكلت فرقا ميدانية؛ لمتابعة الحقول الزراعية وتوجيه الفلاحين".وأضاف، أن "قضاء الگرمة يعد من أكبر الأقضية في المحافظة، حيث بلغ عدد المرشات المحورية التي تتواجد في القضاء أكثر من 2500 مرشة، وكان لها دور كبير في زيادة الإنتاج لهذا الموسم، من خلال الخطة الزراعية"، كما أن "المساحات المزروعة في المحافظة وصلت إلى 572 ألف دونم، وهي من ضمن العقود الزراعية المخصصة، والتي تم إقرارها من قبل وزارة الزراعة"، مضيفا، "نستبشر خيرا بالموسم الحالي، وأن تصل المحافظة إلى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، وبأرقام صعبة لم تصل إليها من قبل".