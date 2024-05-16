استقدام فئة واحدة فقط.. العمل تتخذ إجراءات لمعالجة ملف العمالة الأجنبية

2024-05-16 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لمعالجة ملف العمالة الأجنبية.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، تعمل على الحد من العمالة الأجنبية والسماح فقط بدخول العمالة الماهرة ممن يحملون شهادة خبرة صادرة من قبل وزارة الخارجية والسفارة".وأوضح، أن "إجراءات الوزارة، تمثلت بتوزيع استمارة استبيان على الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في البلاد، ومعرفة الاختصاصات التي ترغب بها تلك الشركات؛ بغية تدريب العمالة الوطنية على هذه المهن".وأضاف، أن "من بين الإجراءات، فرض على العامل الأجنبي تدريب العامل الوطني ولمدة شهر".