المندلاوي ينعى أمير بني حسن الشيخ مثنى آل حاتم

2024-05-16 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنعى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أمير بني حسن الشيخ مثنى آل حاتم.وقال المندلاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ مثنى آل حاتم (رحمه الله) أمير بني حسن في العراق والعالم العربي، وأحد أبرز القيادات العشائرية التي كان لها دور كبير على الصعيد المجتمعي في بلدنا".وأضاف المندلاوي، "كما نتقدم بأحر التعازي لأبناء هذه العشيرة العريقة وذوي الفقيد ومحبيه، سائلا الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان".