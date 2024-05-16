ذي قار: تفكيك عصابة يقودها ضابط كبير استحوذت على أراضي الدولة

2024-05-16 17:36:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الخميس، عن استعادة عشرات الدوانم المستحوذ عليها بطريقة غير قانونية من قبل إحدى العصابات في مناطق خلف سكة القطار وسط الناصرية.

وقال العمري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على التوجيهات الصادرة من قبلنا بتشكيل لجنة من دوائر عقارات الدولة والكهرباء والاجهزة الامنية، حيث شرعت اللجنة اليوم، بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات عن عقارات تابعة لوزارة المالية وتقدر بـ200 دونم، بعدما استحوذت عليها عصابة كبيرة يقودها ضابط أمن برتبة عميد".

وأضاف رئيس المجلس، أن "العملية اسفرت عن اعتقال بعض أفراد العصابة، فيما تزال القوات الامنية تلاحق البعض الآخر بعد صدور أوامر قبض بحقهم".

وتابع العمري في حديثه: "لن نسمح لعصابات الابتزاز بالاستحواذ أو التي تحاول الاستحواذ على عقارات الدولة بدون وجه حق، وسنراجع جميع الملفات المتعلقة بأراضي الدولة في المحافظة".