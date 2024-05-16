2024-05-16 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن العراق يشهد نهضة في مجالات تقديم الخدمات والإعمار وهو آخذ بالتطور,وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "أعتقد أننا نشهد عراقاً ناهضاً، وعلى وجه الخصوص في مجالات تقديم الخدمات والإعمار".وأضافت إن "عراق 2024 آخذ في التطور – وبسرعة، ونأمل بأن يتحقق في المستقبل المزيد من التقدم لكل العراقيين".وتطرقت لملف أنتخاب رئيس مجلس النواب وقالت "لا يسعني إلا أن أؤكد، ولأسباب متعددة، على أهمية اختيار رئيس لمجلس النواب، ومع التصويت القادم للبرلمان الذي من المتوقع الآن أن يجري يوم السبت المقبل، هناك أمل في أن تتم تسمية الرئيس الجديد لمجلس النواب عاجلاً".وعن انتخابات برلمان إقليم كردستان أشارت إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في إقليم كردستان، تكون شاملة للجميع، ومن المؤمل (أو الأفضل: من المتوقع) أن يتم الاقتراع بأقل قدر ممكن من التأخير، وفي كل الأحوال في موعدٍ لا يتجاوز أربعة أشهرٍ من الآن، وبوجود الكوتا الخاصة بتمثيل الأقليات".