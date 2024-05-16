رئيس الجمهورية: العراق يرفض الانتهاكات التي تطال سيادته ومواطنيه

2024-05-16 17:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الخميس أن العراق يرفض رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الآمنين تحت أي ذريعة. وقال رشيد خلال كلمة في مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية (33) التي عقدت في مملكة البحرين أن العراق ينطلق في علاقاته الخارجية وفق ثوابت أهمها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول الأخرى، مشيرا فإلى أن العراق يرفض رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الآمنين تحت أي ذريعة، واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف. وحذر رئيس الجمهورية من استمرار