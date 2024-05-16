إعلان قمة البحرين: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات
إعلان قمة البحرين:
▪️التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
▪️التأكيد على ضرورة خروج القوات الصهيونية من غزة ورفع الحصار
▪️إعلان قمة البحرين يدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين
▪️يدين سيطرة القوات الصهيونية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
▪️يرفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ويؤكد على التصدي لها
▪️يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة
▪️يدعو الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير
▪️يحث الجيش السوداني والدعم السريع على تسوية الأزمة والالتزام بمنبر جدة
▪️يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها
▪️نؤكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات ونتضامن مع أي إجراءات لحماية المصالح المائية