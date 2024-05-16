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إعلان قمة البحرين: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات

إعلان قمة البحرين: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات
إعلان قمة البحرين: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات
2024-05-16 17:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

إعلان قمة البحرين: 

▪️التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

▪️التأكيد على ضرورة خروج القوات الصهيونية من غزة ورفع الحصار

▪️إعلان قمة البحرين يدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين

▪️يدين سيطرة القوات الصهيونية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

▪️يرفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ويؤكد على التصدي لها

▪️يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

▪️يدعو الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير

▪️يحث الجيش السوداني والدعم السريع على تسوية الأزمة والالتزام بمنبر جدة

▪️يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها

▪️نؤكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

نرفض أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المائية لنهري دجلة والفرات ونتضامن مع أي إجراءات لحماية المصالح المائية

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