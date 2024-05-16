2024-05-16 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، أن عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة، مبينة أن البيئة الأمنية في العراق باتت أكثر استقراراً.

وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في العراق، تابعتها "بغداد اليوم"، "إننا نشهد عراقاً ناهضاً في مجالات تقديم الخدمات والإعمار".

وأضافت، أن "عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة"، مبينة أن "العناصر المسلحة الخارجة عن القانون تمثل تحدياً للدولة العراقية".

وأشارت الى، ان "البيئة الأمنية في العراق باتت أكثر استقراراً".

وأكدت بلاسخارت ان "هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في إقليم كردستان".

وفي ختام كلمتها قالت المبعوثة الأممية المنتهية ولايتها بالعراق، "عاش العراق.. عاش العراق".



