الإطاحة بأربعة تجار آثار وأسلحة ومطلوب بالإرهاب في بابل

2024-05-16 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، ان مديرية الاستخبارات والأمن أطاحت بأربعة من تجار الآثار والأسلحة ومطلوب آخر بالإرهاب في محافظة بابل.

وذكر بيان للدفاع، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بضرب معاقل الجريمة المنظمة، تمكنت مفارزها في بابل، من الإطاحة بثلاثة تجار آثار بحوزتهم قطعة أثرية كانوا يرمون بيعها في محافظة بابل".

وأشار الى، ان "إلقاء القبض جاء من خلال نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية وضبط المتهمين بالجرم المشهود".

وأضاف البيان كما "ألقت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن المنتشرة على مداخل محافظة بابل القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".

وتابع ان "مفارز المديرية ألقت القبض على احد تجار الأسلحة والأعتدة بمحافظة بابل، عُثر بحوزته على أسلحة خفيفة مختلفة تم مصادرتها وإحالة المتهم إلى التحقيق".