وزير العمل يوجه بزيادة اجهزة الدفع الالكتروني (POS)

2024-05-16 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، (16 ايار 2024)، بتفعيل وزيادة اجهزة الدفع الالكتروني (POS) لتسهيل عملية التسديد من قبل الشركات وتخفيف الزخم لانجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة .

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأسدي "زار دائرة العمل والتدريب المهني/ قسم الأجانب اليوم الخميس ‏للاطلاع على واقع العمل والوقوف على اهم احتياجات القسم، وشدد على ضرورة تبسيط الاجراءات امام المواطنين وانجاز معاملاتهم بانسيابية ‏عالية دون تلكؤ أو تأخير.".

كما شدد الأسدي "على تذليل جميع المعوقات أمام انجاز العمل وتوفير كل المستلزمات الضرورية لعمل الملاكات في القسم، و الاستمرار باستقبال معاملات التسديد الى نهاية وقت الدوام الرسمي, وزيادة الملاكات العاملة في قسم الحسابات".

وأوضح، ان "هذه الزيارة تأتي لإدامة التواصل بين المسؤول والمواطن والارتقاء بمستوى العمل المطلوب خدمة لهذه الشرائح الهشة في المجتمع".