صحة كركوك تسجل إصابتين بالحمى النزفية

2024-05-16 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، تسجيل إصابتين بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الدائرة، سامان يابه في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الفحوصات المختبرية لحالتين مشتبه بهما بمرض الحمى النزفية أظهرت نتيجة موجبة".

وأضاف، أن "المصابين رجلان من أهالي قضاء الحويجة شرقي المحافظة"، مؤكدا انهما "يخضعان للرعاية الصحية وحالتهما مستقرة".

إلى ذلك قال مصدر من المستشفى البيطري بكركوك، إن "فريقا بيطريا توجه لقضاء الحويجة من أجل تعقيم منزل المصابين وإجراء فحوصات على بقية أفراد الأسرة بالإضافة إلى معاينة المواشي".

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدّي لمرض الحمَّى النزفيَّة بعد ارتفاع أعداد الإصابات البشريَّة ببغداد والمحافظات إلى 40، بضمنها خمس وفيات.

يذكر ان وزارة الصحة قد أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي، أنَّ آخر إحصائية رسمية عن المرض، تضمّنت تسجيل 545 حالة مؤكدة منذ بداية 2023، بينها 70 وفاة.