نوارس السليمانية تقلق بغداد.. وتقيد لحركة الدواجن والطيور

2024-05-16 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار مرض انفلونزا الطيور بعد تسجيل حالة اشتباه باصابة بالمرض بطيور النورس في محافظة السليمانبة باقليم كردستان.

وقال مدير عام الدائرة ثامر الخفاجي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان دائرة البيطرة "مستمرة يوميا بعقد اجتماعاتها للجنة المركزية للسيطرة على مرض انفلونزا الطيور المشكلة في دائرته وأصدرت عدداً من التوجيهات السريعة للمستشفيات البيطرية في المحافظات كافة تضمنت رفع أقصى درجات الرصد والتحري عن مرض انفلونزا الطيور في حقول الدواجن وأسواق بيع الدواجن والطيور والتربية المنزلية".

وأضاف، ان "فريقا من الاطباء البيطريين من دائرة البيطرة سيتوجه الى السليمانية، لسحب عينات من الحالة المشتبه بها واجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للأمر".

وبين الخفاجي، ان "السلطة البيطرية العراقية الممثلة بدائرة البيطرة أصدرت توجيهات بتقييد حركة الدواجن ومنتجاتها بين المحافظات الّا بشهادة صحية بيطرية".

وتابع "كما تضمنت الاجراءات العمل بخطة الاحتواء والسيطرة على المرض التي تقضي برفع أقصى درجات الرصد والتحري عن المرض باستخدام عدة الفحص السريع في كافة المحافظات والإبلاغ الفوري عن اي حالة مشتبه بها و إرسال عينات مرضية الى المختبر المركزي للدائرة في بغداد".

وأوضح مدير عام البيطرة، ان "إجراءات الرصد والتحري تشمل التوعية الاعلامية للمربين ويجب اتباع الارشادات الصادرة من المستشفيات البيطرية لغرض اتخاذ اجراءات الأمن الحيوي".

وشدد على "قيام المستشفيات البيطرية في كل محافظة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسيطرة والاحتواء ابلاغ السلطة الادارية في المحافظة لغرض ابلاغ دوائر البلدية والبيئة للتعاون في اتباع الاجراءات اللازمة وباشراف الفرق البيطرية".

وكانت آلاف النوارس في بحيرة دوكان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تعرضت قبل يومين للنفوق بشكلٍ مفاجئ، وسط محاولات الفرق البيطرية لتحديد الأسباب.