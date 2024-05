لاعتماه كمركز تدريبي.. وفد من المجلسين العربي والعراقي للاختصاصات الطبية يزور مستشفى الناصرية 

2024-05-16 17:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: زار وفد من مشترك من المجلسين العربي والعراقي للاختصاصات الطبية، اليوم الخميس، فرع جراحة العظام والكسور مستشفى الناصرية التعليمي للاطلاع على استعدادات المستشفى لفتح مراكز تدريبية لطلبة الدراسات العليا في مجال جراحة العظام والكسور. وذكر بيان لصحة ذي قار، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “وفدا مشتركا من...

