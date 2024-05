2024-05-16 17:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري، اليوم الخميس، استعادة عشرات الدوانم المستحوذ بطريقة غير قانونية من قبل إحدى العصابات، خلف سكة القطار وسط ذي قار. وقال العمري، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “بناءً على التوجيهات الصادرة من قبلنا بتشكيل لجنة من دوائر عقارات الدولة...

The post يقودها [عميد].. رئيس مجلس ذي قار يعلن تفكيك [عصابة الأراضي] واستعادة 200 دونم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.