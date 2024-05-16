الدولار يتراجع في العراق وقائمة مسائية لأسعار الصرف
2024-05-16 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (16 ايار 2024) في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
وبلغ سعر الصرف صباح اليوم 147000 دينار.
وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف (البيع):
بغداد: 146,100 دينار
أربيل: 145,900 دينار
البصرة: 146,100 دينار
النجف: 146,100 دينار
نينوى: 146,000 دينار
كركوك: 145,950 ديناراً
السليمانية: 145,950 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.