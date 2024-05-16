الدولار يتراجع في العراق وقائمة مسائية لأسعار الصرف

2024-05-16 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (16 ايار 2024) في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وبلغ سعر الصرف صباح اليوم 147000 دينار.

وهذه قائمة مسائية بأسعار الصرف (البيع):

بغداد: 146,100 دينار

أربيل: 145,900 دينار

البصرة: 146,100 دينار

النجف: 146,100 دينار

نينوى: 146,000 دينار

كركوك: 145,950 ديناراً

السليمانية: 145,950 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 دينارا.