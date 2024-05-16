وزير التعليم العالي يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية

2024-05-16 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، إلى أنقرة في زيارة رسمية.وقالت السفارة العراقية في أنقرة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، بناءً على دعوة وجهها رئيس هيئة التعليم العالي أروال أوزفار؛ لبحث برامج التعاون المُشترك بين المُؤسسات التعليمية في البلدين".وأضافت، أنه "كان في استقبال الوزير وكيل رئيس هيئة التعليم العالي خلدون كوك طاش، وسفير جُمْهُورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي والملحق الثقافي ميسر محمد يونس".