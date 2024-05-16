رياح شمالية ستلطف اجواء العراق.. ولاموجات ساخنة حتى انتهاء الشهر

2024-05-16 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

من المتوقع ان تشهد جميع مناطق البلاد هبوب رياح شمالية ستؤدي لتلطيف الاجواء ودرجات الحرارة طوال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان الحرارة ستكون متذبذبة حتى نهاية الشهر ولن نشهد موجات حارة فعلية.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، انه "من المتوقع أن تتأثر البلاد بهبوب رياح شمالية الليلة تحديداً مناطق الفرات الأوسط وشمال المثنى ستلطف الأجواء".

وتابع أن "الرياح ستتحرك نهار الغد في كافة محافظات البلاد وتكون باتجاهات شمالية غربية تنشط نهاراً ببعض الأماكن وتؤدي الى انخفاض معدلات الحرارة بفارق درجتين مئوية".

واكد أن "الاجواء تستمر هكذا خلال يومي الجمعة والسبت ونعيش أجواء شبه اعتيادية ودرجات الحرارة تقترب من (37 مئوية) في العاصمه بغداد".

وتوقع الزيادي ان "تعود درجات الحرارة للارتفاع ابتداء من الاثنين المقبل بسبب تقلب الرياح وسكونها ثم تستمر الأجواء حتى آخر الشهر متذبذبة بين انخفاض وارتفاع"، مشيرا الى انه "حتى الان تعتبر الأجواء ملائمة ولن نشعر بموجات حر فعلية خلال الشهر الجاري".