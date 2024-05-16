2024-05-16 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بطريقة مختلفة، ودعت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، العراق خلال آخر إحاطتها في مجلس الأمن الدولي. وقالت بلاسخارت، في الاحاطة التي تابعتها “إيشان”، “إننا نشهد عراقاً ناهضاً في مجالات تقديم الخدمات والإعمار”. وأضافت، أن “عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة”، مبينة أن “العناصر المسلحة الخارجة عن القانون تمثل تحدياً للدولة العراقية”. وأشارت الى، ان […]

ظهرت المقالة بلاسخارت لمجلس الأمن: الأثر الذي تركه العراق وشعبه في نفسي سيبقى دائماً.. عاش العراق أولاً على Eishan.