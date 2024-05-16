وزير الداخلية يشدد على تكثيف الجهد الاستخباري والأمني للحد من الجرائم الجنائية

2024-05-16 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على تكثيف الجهد الاستخباري والأمني للحد من الجرائم الجنائية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر قيادة شرطة محافظة ميسان، بحضور المحافظ وعدد من القادة والضباط".وأضاف، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل عن أهم الواجبات التي تقوم بها قيادة شرطة ميسان، مشدداً على تكثيف الجهد الاستخباري والأمني للحد من الجرائم الجنائية بمختلف أشكالها وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وما تسمى بالدگة العشائرية".ووجه الشمري- بحسب البيان- بـ "استمرار التدريب لرفع قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".من جانبه، ثمن محافظ ميسان، "دور الوزير في دعم عمل الأجهزة الأمنية وقيادة الشرطة وإسناد دورها الفاعل في مكافحة الجريمة".