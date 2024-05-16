المندلاوي يدعو للاستمرار بعمليات البحث عن المقابر الجماعية والتعرف على أصحابها

2024-05-16 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، إلى الاستمرار بعمليات البحث عن المقابر الجماعية والتعرف على أصحابها.وقال المندلاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، يستذكر العراقيون والإنسانية جمعاء أبشع الجرائم الإنسانية على مر التأريخ والتي كشفت للعالم حقيقة النظام البعثي الدموي، كما بينت حجم معاناة شعبنا لأكثر من ثلاثة عقود مظلمة ستبقى ذكراها الأليمة دافعا لكل العراقيين لرفض الظلم والاستبداد وتوحيد جهود الجميع لبناء عراق رافض للدكتاتورية وسفك الدماء البريئة والبطش والتسلط ومحب للسلام والحرية والبناء والتقدم".وأضاف المندلاوي، "كما ندعو الجهات المعنية للاستمرار في عمليات البحث عن المقابر والتعرف على أصحابها واعتبارها أدلة دامغة لعمليات إبادة جماعية وتخليد ضحاياها لتعريف الأجيال المقبلة بها".