2024-05-16 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشاريع المحافظات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشاريع المحافظات".