محافظ ذي قار: ماضون بإنهاء جميع التعارضات التي تعرقل إكمال مطار الناصرية

2024-05-16 18:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شدد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الخميس، على ضرورة انهاء جميع التعارضات التي تعرقل إكمال تشييد مطار الناصرية الدولي. وذكر بيان لإعلام المحافظ، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الابراهيمي، أكد في اجتماع له مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع مطار الناصرية، أن تأمين وانهاء جميع التعارضات التي...

