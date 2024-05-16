وزير الكهرباء يناقش مع شركة جنرال إلكتريك أعمال تحديث 12 محطة غازية

2024-05-16 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، مع شركة جنرال إلكتريك أعمال تحديث 12 محطة غازية.وقال بيان لوزارة الكهرباء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أجرى محادثات مهمة في مكتبه بمقر الوزارة، مع الرئيس والمدير التنفيذي ‏لشركة جنرال إلكتريك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس، تتعلق ‏بالمشاريع التي تنفذها الشركة في العراق".‏وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء ‏استعراض مشاريع التأهيل والصيانة، التي تقوم بها الشركة الأمريكية للوحدات الإنتاجية في عدد ‏من المحطات الغازية واستعادة طاقات ضائعة في تلك الوحدات ضمن الاتفاق المبرم بين ‏الجانبين".‏وأوضح البيان، أن "فاضل ناقش مع مسؤول جنرال إلكتريك (‏GE‏) التوقيتات الزمنية لإنجاز أعمال تحديث (12) محطة ‏غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية في تلك المحطات، بما يساهم في استرداد طاقات ضائعة ‏من المنظومة الوطنية بمقدار (548) ميغاواط من نفس الوحدات الحالية"، مبينا، أنه "من المؤمل أن يتم ‏إدخال (200) ميغاواط من الطاقات الضائعة إلى الشبكة الوطنية خلال الشهر المقبل كمرحلة ‏أولى، على أن يتم إدخال طاقات أخرى تباعاً".من جانبه، عبر أنيس- وفق البيان- عن "اهتمام شركته بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية ‏لتنفيذ مشاريع جديدة"، مثمنا، "تعاون وزارة الكهرباء في تذليل العقبات التي تواجههم في العراق"، ‏وتعهد، "بإنجاز المشاريع المكلفة بها شركته في المواعيد المحددة مسبقاً". ‏