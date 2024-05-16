مسرور بارزاني يبحث استئناف تصدير نفط كوردستان مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

2024-05-16 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الطاقة جيفري بايت ، اهمية استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان، وتبادل الجانبان الآراء بشأن تطوير قطاع الطاقة وفرص الاستفادة من الطاقة النظيفة ومشاريع مشتركة من اجل تحسين اوضاع الكهرباء في العراق واقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل يوم الخميس مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الطاقة جيفري بايت بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، لافتا الى ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطوير قطاع الطاقة وفرص استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخطط ومشاريع تحسين وضع الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان.

واشار البيان الى أن الجانبين كانا متفقين على أهمية استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان التي كلف تعليقها العراق مليارات الدولارات.

ونوه البيان إلى انه بعد اللقاء، قام رئيس الحكومة ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بزيارة محطة ماس غلوبال للطاقة في بيرداود ومحطة توليد الكهرباء وحقول خورمالة التابعة لمجموعة كار في محافظة أربيل وزارا أقسام المحطتين.

وأكد الجانبان في مؤتمر صحفي، بحسب البيان نفسه، أهمية تعزيز قطاع الطاقة في العراق وإقليم كوردستان، وخاصة استخدام الطاقة النظيفة ومراعاة حماية البيئة والحد من تلوث الهواء.

واشار البيان الى ان مسرور بارزاني عبر عن سروره بسماع أن الولايات المتحدة تولي أهمية لتطوير قطاع الطاقة في العراق وإقليم كوردستان وتدعم العراق وإقليم كوردستان حتى يتمكنا من تحقيق خطوات وتقدم أفضل في هذه القطاعات.

من جهته؛ أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، عن دعم بلاده لكوردستان قوية ومتطورة في اطار عراق اتحادي، معربا عن غبطته بمشاهدة تقدم صناعة الطاقة في المنطقة ضمن مستوى المعايير الدولية، "عندما ارى هذا المشهد اتذكر الكثير من مناطق إنتاج النفط في أمريكا وهذا المكان يعد (اوكلاهوما) مصغرة".