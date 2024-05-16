رسميا.. العراق يستضيف القمة العربية المقبلة

2024-05-16 19:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في اختتام أعمال القمة العربية التي اقيمت في المنامة اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، أن تكون النسخة المقبلة من القمة العربية في العراق.

وسبق ان استضافت العاصمة بغداد القمة العربية في عام 2012.

واقيمت اليوم القمة العربية في دورتها العادية الـ33، التي تعقد للمرة الأولى في البحرين على مستوى القادة.

وعقدت القمة في توقيت حرج للمنطقة العربية، إذ تأتي في ظل تصاعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن، خاصة مع تصاعد وتيرة القصف وتطويق الحصار بسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي.