الزهراء مهند تروي لـ (واع) تفاصيل إنجازها العالمي متفوقة على 30 ألف باحث

2024-05-16 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأوضحت الطالبة في كلية هندسة النفط والغاز بمحافظة البصرة الزهراء مهند كاظم، مضمون بحثها، الفائز من بين 30 ألف مشارك في مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.وقالت الزهراء مهند في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البحث يطور طريقة جديدة لاستخلاص النفط المدعم والتي تعنى بثلاث مراحل رئيسية ومتسلسلة (مرحلة حقن غاز CO2 - مرحلة توقف - مرحلة إنتاج)؛ بهدف خزن الغاز بالتزامن مع زيادة استخلاص النفط وتقليل مستويات الـ Water Cut في المكامن النفطية المستنزفة".وأضافت، "بمعنى أنه يقترح حقن الاستخراجات النفطية بالغاز بدلا من الماء عبر استثمار الغاز المصاحب عوضا عن هدره بالاحتراق ويطور طريقة جديدة لاستخلاص النفط المدعم عن طريق حقن الغاز".وأردفت، أن "البحث نال استحسان اللجنة المنظمة للمؤتمر وتم اختياري من بين 30 ألف مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة كأفضل باحثة في مجال الصناعة النفطية العالمية".وتابعت، إن "البحث تم بإشراف الدكتور المهندس واثق جاسم المظفر من شركة نفط البصرة بالتعاون مع البروفيسور الدكتور Dandina Rao من قسم هندسة النفط من جامعة ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية".