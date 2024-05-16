عمليات بغداد تغلق ساحات لوقوف السيارات غير الرسمية بجانب الكرخ

2024-05-16 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، (16 ايار 2024)، عن إغلاق ساحات (كَراجات) لوقوف السيارات غير رسمية وتعتقل (سبعة) متهمين بالمتاجرة بالطرق وقطعها واستغلالها، بجانب الكرخ.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبعد ورود عدد من المناشدات، تمكنت من غلق مرائب (گراجات) غير رسمية واعتقال (سبعة) متهمين بالمتاجرة بالطرق وقطعها واستغلالها كساحات لوقوف العجلات ضمن منطقتي (المنصور واليرموك/الأربع شوارع) بجانب الكرخ".

وأشار الى "تسليم المتهمين الى الجهات ذات الإختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".



