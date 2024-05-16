شاحنات ديالى تتضامن مع نظيراتها بباقي المحافظات وتقطع طريقا رئيسيا

2024-05-16 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

قطع العشرات من سائقي الشاحنات، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، طريقا استراتيجيا لفترة وجيزة شمال شرق ديالى رافعين 3 مطالب.

وقال احمد هيثم سائق شاحنة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العشرات من سائقي الشاحنات قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية قرب تقاطع ابو جسرة 24كم شمال بعقوبة لفترة وجيزة".

واضاف، ان "مطالب سائقي الشاحنات تتمحور في 3 محوار رئيسية هي رفع القيود على حركتهم بين المحافظات والاستجابة لشكاويهم والتضامن مع اقرانهم في بقية المحافظات الاخرى التي تشهد هي الاخرى تظاهرات منذ يوم امس".

واشار الى ان "الشاحنات تمثل مصدر رزق الالاف الاسر وهم يواجهون مصاعب جمة في الحركة على الطرق الخارجية وتظاهراتهم هي رسالة احتجاجية متواضعة".

وشهدت طرق سريعة ورئيسية في شمال وجنوب العراق خلال الايام القليلة الماضية تظاهرات مستمرة وقطع طرق من قبل سائقي الشاحنات احتجاجا على فرض الاتاوات والابتزاز عليهم في السيطرات.