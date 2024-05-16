2024-05-16 20:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطلع على التقارير الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظات

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات، والاطلاع على سير العمل وفق الجداول الزمنية، والعقبات التي قد تعرقل انسيابية التنفيذ.





وأشار سيادته، في مستهلّ الاجتماع، إلى أهمية بذل الجهود، وتكريس الأولويات لإنجاز مشاريع البنى التحتية التي تستند إليها النهضة التنموية بعموم القطاعات الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن أهمية التركيز على المشاريع التي تمثل حاجة أساسية في المعيشة اليومية للمواطنين.





وأوضح السيد السوداني أن عمل فرق المتابعة يجب أن يتجّه إلى إسناد الإنجاز ووضع الحلول وتشخيص العقبات، وألّا يكون بديلاً عن دور الحكومات المحلية وصلاحياتها وفق القانون والدستور، وأنّ المنجزات الناجحة خطوات تُحسب للدولة وأجهزتها، ومن المهمّ ألّا تدخل ضمن أية حسابات شخصية أو سياسية.





واطلع سيادته على ماقدّمته فرق المتابعة من تقارير تتعلق بسير الإنجاز في المحافظات، التي سبق للسيد رئيس مجلس الوزراء أن زارها، مشيراً إلى أن زياراته القادمة ستُكرّس لزيارة ومتابعة المشاريع ميدانياً، في المحافظات.





كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء أن تتولى فرق المتابعة في المحافظات متابعة مخرجات زيارات سيادته الميدانية للمشاريع.





ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار عقد هكذا اجتماعات، وأن تعدّ هيأة المستشارين جرودات متكاملة ومحدثة عن المشاريع، تُسلّم إلى فرق المتابعة، لغرض التأكد ميدانياً من منع أي تلكؤ وتدارك أي انحراف.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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