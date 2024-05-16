اعتقال 7 متاجرين بطرق بغداد وإغلاق "كراجات" غير رسمية

2024-05-16 20:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، غلق ساحات "كَراجات" لوقوف السيارات غير رسمية، واعتقال 7 متاجرين بالطرق عبر قطعها واستغلالها بجانب الكرخ.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، وبعد ورود عدد من المناشدات، أغلقت (گراجات) غير رسمية واعتقلت سبعة متهمين بالمتاجرة بالطرق وقطعها واستغلالها كساحات لوقوف العجلات وذلك ضمن منطقتي المنصور واليرموك، الأربع شوارع بجانب الكرخ".

وأكدت القيادة، بحسب بيانها، تسليم المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.