رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق فني لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع طريق التنمية

2024-05-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل فريق فني لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع طريق التنمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " السوداني ترأس الاجتماع الثامن للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، جرت خلاله مناقشة أهم الملفات الخاصة بهذا المشروع الإستراتيجي ومتابعة الإجراءات والتوجيهات السابقة".وأضاف، أنه "تقرر- خلال الاجتماع- تشكيل فريق فني من المديرين العامين لمديريات السكك والموانئ والطرق والجسور والكمارك، بالإضافة إلى عضوية ممثل عن وزارة الخارجية؛ لغرض متابعة تطبيق المقررات وتهيئة مستلزمات المضي بملفات المشروع.وتابع، أن " الاجتماع أقر المضي بالتواصل مع دول الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية ودولة قطر، التي وقعت مع العراق مذكرات تفاهم تتعلق بمشروع طريق التنمية، عبر لجنة التنسيق المختصة، وكذلك استكمال كتابة مسودة مشروع القانون الخاص بميناء الفاو الكبير".ووجه رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- بـ "متابعة الإجراءات التي يتم التأكيد عليها خلال الاجتماعات، أولاً بأول، وإعداد دراسة تختص بالمدن الصناعية بالتعاون مع شركة (أوليفر وايمان) للخدمات الاستشارية، من حيث الجدوى الاقتصادية وتعظيم المنفعة العامة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية".واطلع رئيس الوزراء على تقرير لجنة حسم التعارضات المشكّلة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت حسم هذه التعارضات مع الوزارات، والمصادقة عليها من قبل جميع المحافظات التي يمر بها مشروع طريق التنمية، وفقا للبيان.وأشار إلى، أن "السوداني وجه باستمرار العمل بين الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لوضع رؤية متكاملة من الناحية القانونية تنظم إدارة المشروع وضمان أفضل العوائد والخيارات الاقتصادية".