‏العراق والسعودية يؤكدان أهمية دور البنوك المركزية في مواجهة التحديات الاقتصادية

2024-05-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، و محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، اليوم الخميس، أهمية دور البنوك المركزية في مواجهة التحديات الاقتصادية.وقال البنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى بمحافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في المملكة العربية السعودية".وأكد الجانبان خلال اللقاء- بحسب البيان- "أهمية الدور الذي تمارسه البنوك المركزية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الاقتصادي".وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات النقدية والمصرفية مع التركيز على أهمية تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين".