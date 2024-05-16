العراق يستضيف بطولة سيد الكون لبناء الأجسام بمشاركة دولية واسعة

2024-05-16 21:36:03 - المصدر: واع

السليمانية- واعأعلن عضو مكتب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام طارق خليل، اليوم الخميس، عن تفاصيل بطولة سيد الكون لبناء الأجسام التي يستضيفها العراق.وقال خليل وهو المشرف العام على تنظيم بطولة سيد الكون الدولية في العراق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نعرب عن سعادتنا بوجودنا اليوم في العراق بضيافة الاتحاد العراقي لبناء الأجسام برئاسة فايز عبد الحسن"، مقدما شكره، "على حسن التنظيم والضيافة والكرم الذي حظينا به بين أحبتنا في العراق".وأضاف، "جئنا إلى العراق لإقامة بطولة دولية عالمية؛ بسبب وجود أبطال من العراق نلاحظهم بالمسارح الدولية بمستويات فنية عالية جدا وبأعداد كبيرة جدا ونتائجهم مميزة جدا على المستوى الدولي"، لافتا إلى، أن "فكرة إقامة بطولة دولية في العراق جاءت نظرا لتواجد البنية التحتية المناسبة لإقامة بطولات بناء الأجسام، حيث تم تحديد محافظة السليمانية بالتعاون مع الاتحاد العراقي لإقامة البطولة".وذكر، "وجدنا مسرحا على مستوى عال جدا وأماكن استضافة الوفود والمطارات كبنية تحتية متكاملة وسهلة جدا لإقامة بطولات بناء الأجسام".وذكر، أن "5 دول تشارك في بطولة سيد الكون الدولية، فضلا عن تمثيل إداري لأكثر من 10 دول"، لافتا إلى، أن "مستوى بطولة بهذا العدد من الدول مشرف ورائع جدا، وتقام لأول مرة في العراق".وبين، أن "هذه البطولة هي فرصة لإعادة العراق إلى أحضان المجتمع الدولي في رياضة بناء الأجسام من جديد"، لافتا إلى، أن "برنامج البطولة يتضمن اليوم تحديد الميزان مقسم إلى توقيتات معينة كل فئة لها توقيت معين، وغدا ستكون البداية بالفئات الكلاسيك فيزيك ومن بعدها الفيزيك".وبين، أن "يوم السبت سيكون للكلاسيك بودي بيلدنك والبدي ستايل"، موضحا، أن "البطولة ستحظى بمستوى فني عال جدا".وذكر، أن "المتسابقين العراقيين مستعدون وبشكل جيد للبطولة والفوز بها لرفع علم العراق عاليا".[media=]

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