تجنبا للامراض الوراثية.. صحة الانبار تطالب المشايخ بعدم التزويج دون "فحوصات طبية"

2024-05-16 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

خاطبت دائرة صحة الانبار، مديرية الوقف السني في المحافظة، بحث المشايخ ورجال الدين على عدم اجراء عقود الزواج الا بعد اجراء فحوصات ماقبل الزواج، وذلك بعد رصد العديد من الولادات المشوهة نتيجة الامراض الوراثية.

واظهرت وثيقة صادرة من صحة الانبار في 13 ايار الجاري، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، تأكد صحة الانبار رصد ولادات حديثة مشوهة نتيجة الامراض الوراثية، مطالبة ديوان الوقف السني بحث المشايخ ورجال الدين على عدم اجراء عقود الزواج الا بعد اجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالزواج، فضلا عن وعض المواطنين من خلال الخطب على ضرورة اجراء فحوصات الزواج.



